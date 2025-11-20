Đường dây chuyển 1,2 tấn ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam bị triệt phá

Trần Văn Quyết trong lúc trốn truy nã ở khu vực Tam giác vàng đã vận hành đường dây chuyển 1,2 tấn ma túy về Việt Nam.

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho biết đã có đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu 777 kg ma túy tổng hợp.

Theo C04, Trần Văn Quyết, 40 tuổi, có hai quyết định truy nã của Công an TP HCM về tội Mua bán trái phép chất ma túy, hiện lẩn trốn gần khu vực Tam giác vàng. Quá trình trốn truy nã, Quyết cùng một số mắt xích là người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam.

Các thành viên hoạt động độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để giao dịch. Chúng hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận.

Số ma túy ngụy trang bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn (43 tuổi ở Phú Thọ) quen biết với Quyết (lúc này dùng tên giả là Long). Quyết thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng một kg.

Tháng 5/2025, Tuấn được Quyết chỉ đạo giao 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Tuấn đưa toàn bộ hàng về cất giấu tại nhà vợ chồng dì ruột là Nguyễn Thị Cúc và Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên.

Tiếp theo, ma túy được nhóm này xé lẻ theo chỉ đạo của Quyết, rồi nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên. Định vị nơi cất giấu ma túy và hình ảnh nơi cất phải gửi cho Quyết.

Để đường dây tránh bị bại lộ, Quyết chỉ đạo Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đến địa điểm định vị lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2 kg đến 24 kg. Trong chưa đầy hai tháng, nhóm này đã tiêu thụ hết 300 kg.

Các thùng ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành (42 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) nhận lời vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.

Ngày 17/8/2025, Dũng vận chuyển 930 kg ma túy giao cho Chu Anh Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, trong vòng một tháng từ ngày 18/8 đến ngày 17/9, nhóm này đã tiêu thụ 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh thành. Trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long (áo trắng, ở giữa) kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

21h30 ngày 21/9, C04 cùng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, quyết định phá án. Tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, ban chuyên án khám xét chỗ ở, kho cất giấu của Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng thu giữ 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không dùng để đóng gói ma túy và nhiều tài liệu có liên quan.

Đồng loạt, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ 11 người khác trong đường dây, thu thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng, thường xuyên mua bán ma túy của Long, sau đó chia nhỏ bán kiếm lời.

Ngày 22/9, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp đến kiểm tra, chúc mừng ban chuyên án. Ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có thư khen hai đơn vị phá chuyên án này.

Phạm Dự