Đường dây cho vay lãi tới 730% một năm

Quảng NamĐoàn Thanh Tùng cùng bốn người từ Thanh Hoá vào thành phố Hội An vận hành đường dây cho vay với lãi suất từ 365% đến 730% năm.

Đoàn Thanh Tùng; Phan Văn Nam; Lê Văn Tuấn; Lê Công Minh và Lê Ngọc Minh đang bị tạm giữ hình sự để tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ngày 2/10.

Năm người bị bắt. Ảnh: Đắc Thành

Đầu năm 2021, Tùng và bốn người này từ Thanh Hoá và phường Cẩm Châu, TP Hội An thuê nhà trọ ở và cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Nhằm đối phó với nhà chức trách, nhóm này sử dụng sim rác và tên giả để hoạt động. Quá trình vận hành đường dây sẽ chia nhỏ địa bàn và số tiền cho vay.

Người vay không trả lãi đúng hẹn sẽ bị đe doạ tính mạng. Để có tiền trả lãi, một số người phải vay thêm khoản mới để trả tiền vay trước đó, dẫn đến khoản nợ cao gấp nhiều lần số tiền ban đầu. Có người vay đến 19 lần trong vòng 6 tháng.

Ngày 1/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp Công an Hội An triệt phá đường dây tín dụng đen này.

Trích xuất dữ liệu và lời khai, cảnh sát xác định đường dây cho khoảng 120 người TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình vay chừng 5 tỷ đồng, qua đó thu hơn 1,4 tỷ đồng tiền lãi.

Đắc Thành