Đường dây cho thuê tài khoản Telegram, Zalo thu 2 tỷ đồng mỗi tháng

Đà NẵngĐào Xuân Hoàng, 31 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu đường dây tạo hàng nghìn tài khoản Telegram, Zalo, Viber... cho tội phạm ở Campuchia thuê.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan kiểm tra trụ sở Công ty Vietbot trên đường Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, trưa 4/11.

Lực lượng chức năng phát hiện Đào Xuân Hoàng, quê Đăk Lăk, tổ chức cho 26 người sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo số lượng lớn tài khoản Telegram, Viber, Tinder, Zalo... cho các nhóm lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê lại.

Hệ thống CPU tại địa điểm lừa đảo vừa bị triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng kiểm tra hai địa điểm khác do nhóm này thuê, công an phát hiện 22 người đang vận hành 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêng phòng điều khiển trung tâm có 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và khoảng 2.000 điện thoại di động, phục vụ việc tạo tài khoản và quản lý dữ liệu.

Dữ liệu ban đầu cho thấy phần lớn khách thuê tài khoản là các nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia; doanh thu hệ thống ước tính khoảng 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Công an TP Đà Nẵng đánh giá việc triệt phá đường dây này góp phần ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an ninh mạng và trật tự xã hội trên địa bàn.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngọc Trường