Cho thuê thiết bị siêu nhỏ gian lận trong phòng thi

Lâm ĐồngNgười đàn ông chuyên bán, cho thuê tai nghe siêu nhỏ 2 mm, camera đeo trên cúc áo, điện thoại "độ chế" để phục vụ gian lận thi cử vừa bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 26/6, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Công an phát hiện người đàn ông 33 tuổi (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đang cho hai người ở thành phố Đà Lạt thuê bộ thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận thi cử.

Thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận. Ảnh: Công an cung cấp

Tại nhà người đàn ông, nhà chức trách thu 20 bộ tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại được "độ chế" và hàng trăm linh kiện lắp ráp các thiết bị ghi âm, camera truyền phát.

Người này khai từ 5 năm trước biết nhiều người có nhu cầu mua các thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật nhằm gian lận thi cử nên này đặt hàng từ nước ngoài về bán kiếm lời. Giá mỗi bộ thiết bị 1-6 triệu đồng.

Các camera đeo trên cúc áo người đi thi sẽ tự động quay, chụp gửi đề cho ra bên ngoài thông qua phần mềm. Nhóm này sau đó sẽ đọc đáp án qua điện thoại giấu kín được kết nối với tai nghe dạng hạt 2 mm.

Người này còn bị cho tổ chức cho nhiều người thi chứng chỉ ngoại ngữ thuê thiết bị gian lận trên, giá 5-14 triệu đồng.

Các linh kiện, thiết bị để lắp ráp các bộ truyền phát tín hiệu ở nhà nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện người đàn ông 31 tuổi ở huyện Đức Trọng quảng cáo "bán, cho thuê thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử" trong các diễn đàn, hội nhóm địa phương. Theo điều tra, người này mua một bộ thiết bị về dùng thử, quảng cáo nhưng chưa có người mua.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ hành vi của các nghi phạm.

Khánh Hương – Trường Hà