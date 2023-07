Đường dây cho hơn một triệu người vay nặng lãi bị phát hiện

Quảng NamCông an xác định ba nghi can người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây cho vay nặng lãi 2.346% năm, ước tính hơn một triệu người đã vay 20.000 tỷ đồng.

Trong gần một tháng điều tra, 45 người đã bị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 24/7.

Giao diện ứng dụng Great Vay. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nhà chức trách, đường dây quy tụ nhiều nhóm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia dưới sự quản lý điều hành của 11 người cầm cầm đầu, trong đó có 3 người quốc tịch Trung Quốc. 49 người Việt Nam được xác định tham gia giúp sức. Nhóm này cho vay chủ yếu qua app Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... với lãi suất 2.346,4%/năm. Riêng app Great Vay đã cho trên một triệu người Việt vay.

Nhà chức trách ước tính, từ tháng 12/2020 đến 7/2023, đường dây tổ chức cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng. Việc này được thực hiện thông qua hàng chục "công ty ma" và sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt ba người Trung Quốc. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 7 khi khám xét 3 công ty thanh toán trung gian, 28 địa điểm và triệu tập hàng chục người, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng và hơn 100 máy tính, điện thoại.

Cảnh sát khi khám xét các công ty thanh toán trung gian. Ảnh: Công an cung cấp

Chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và công an một số tỉnh thành phối hợp thực hiện.

Công an Quảng Nam thông báo ai là bị hại vay tiền từ các app nêu trên hãy liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam gặp điều tra viên Lê Hữu Khánh, số điện thoại 0905.492.892, để được hướng dẫn.

Đắc Thành