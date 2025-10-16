Đường dây chế tác vàng giả, lừa hàng loạt tiệm kim hoàn

Ninh BìnhPhạm Văn Tuyên cùng 5 đồng phạm dùng thủ đoạn mua vàng thật sau đó chế tác, thay thế một số chi tiết rồi đem bán lại cho các hiệu vàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ 6 nghi phạm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chế tác vàng giả do Tuyên, 43 tuổi, cầm đầu.

Liên quan vụ án, Mai Văn Lâm, Phan Văn Dũng, Nghiêm Xuân Biên, Phạm Quang Hiếu và Nguyễn Văn Khánh cũng bị bắt.

Xưởng gia công biến vàng thật thành vàng giả của Tuyên. Ảnh: Hoa Lư

Theo công an, nhóm nghi phạm do Tuyên tổ chức đã thực hiện hàng loạt vụ đánh tráo vàng thật, giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này chia nhau đi nhiều tỉnh thành mua dây chuyền vàng thật tại các cửa hàng uy tín, sau đó đem về xưởng gia công cắt lấy hai đầu móc khóa của dây chuyền thật rồi gắn vào phần thân dây chuyền bằng vàng giả được chế tác sẵn. Từ đấy, họ tạo ra sản phẩm nhìn bằng mắt thường rất khó phát hiện.

Hàng giả được mang trở lại bán cho chính các cửa hàng đã mua vàng trước đó hoặc các tiệm vàng khác, đánh vào tâm lý tin tưởng quen biết của chủ tiệm và các nhân viên giao dịch.

Tuyên và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo ở nhiều tỉnh thành và đang chuẩn bị thực hiện thêm 22 vụ khác thì bị công an phát hiện.

Khám nơi ở và cơ sở chế tác của các nghi phạm, công an thu bốn thanh vàng miếng thô, hơn 20 sợi dây chuyền vàng cùng nhiều máy móc, dụng cụ chuyên dùng để chế tác và làm giả vàng. Tổng giá trị tang vật gần 9 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lam Sơn