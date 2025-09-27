Đường dây chế rượu vodka giả làm 19 người chết ở Nga

Giới chức Nga bắt hai nghi phạm với cáo buộc cung cấp rượu vodka giả giá rẻ, khiến 19 người thiệt mạng.

Chính quyền tỉnh Leningrad của Nga gần đây mở cuộc điều tra sau khi ghi nhận nhiều người thiệt mạng sau khi uống rượu tại quận Slantsevsky trong tháng 9. Bộ Nội vụ Nga ngày 26/9 xác nhận hai nghi phạm đã bị bắt vì "mua bán chất lỏng có cồn" và cung cấp nguyên liệu chế tạo rượu vodka giả giá rẻ.

Người đầu tiên bị bắt là Nikolai Boytsov, 79 tuổi, sống ở làng Gostitsy, bị cáo buộc đã bán rượu giả cho các "bợm nhậu" trong làng. Sau khi mở rộng điều tra, giới chức bắt thêm Olga Stepanova, nữ giáo viên mầm non 60 tuổi, người đã cung cấp rượu vodka thô cho Boytsov.

Truyền thông Nga cho biết Boytsov từng bị phạt năm 2019 vì bán rượu pha loãng giá rẻ. Người đàn ông này cũng bị cáo buộc đã dùng rượu pha methanol. Cơ quan công tố khu vực cho hay đã khởi tố vụ án với tội danh "gây chết người do cẩu thả".

Cảnh sát Nga khám xét một cơ sở sản xuất rượu giả tại ngoại ô Moskva năm 2016. Ảnh: AFP

Trước đó, chính quyền địa phương ghi nhận 19 trường hợp thiệt mạng ở quận Slantsevsky, ít nhất 8 người được bệnh viện xác nhận là ngộ độc methanol. Một người dùng rượu giả vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Các điều tra viên nghi ngờ hai nghi phạm đã sử dụng cồn công nghiệp để pha chế rượu. Giới chức Nga tiếp tục kiểm tra thêm những trường hợp tử vong đột ngột khác trong khu vực để làm rõ hậu quả.

Nga đã ghi nhận nhiều vụ án rượu giả gây thương vong cao, thường liên quan đến đồ uống pha methanol hoặc rượu công nghiệp. Truyền thông Nga đánh giá vấn nạn này bắt nguồn từ thu nhập thấp, khả năng tiếp cận hạn chế với rượu hợp pháp, sự tồn tại dai dẳng của các lò rượu lậu ở nông thôn và giá rượu có xu hướng tăng cao giữa chiến sự với Ukraine.

Hồi tháng 8, hơn chục khách du lịch cũng đã thiệt mạng do ngộ độc methanol sau khi mua nhầm rượu giả tại khu nghỉ dưỡng Sochi. Một nạn nhân mất thị lực rồi qua đời vì suy thận sau khi uống loại rượu mạnh Chacha giả. Hai nữ du khách khác cũng tử vong vì methanol sau khi trở về nhà.

Hai nghi phạm Olesya, 31 tuổi, và Eteri, 71 tuổi, đã bị tòa án Sochi xét xử với cáo buộc phân phối rượu giả. Bộ Nội vụ Nga khi đó cũng phát cảnh báo khẩn trên toàn quốc, kêu gọi người dân không uống "các sản phẩm có chứa cồn không rõ nguồn gốc".

Thanh Danh (Theo Moscow Times, Mirror)