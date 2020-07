Đường dây cá độ hơn 700 tỷ đồng

Đà NẵngTrần Viết Nghĩa, 34 tuổi, điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền ghi hơn 700 tỷ đồng.

Ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Nghĩa và 12 nghi phạm tuổi từ 27 đến 45, cùng trú ở Đà Nẵng.

Trần Viết Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Trường.

"Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố 13 người này về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Các nghi phạm còn bị điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê", đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nói.

Đường dây cá độ bóng đá của Nghĩa bị Công an Đà Nẵng theo dõi từ đầu năm khi phát hiện các thành viên giàu lên nhanh chóng, bất thường. Chiều 13/7, khi khống chế 13 người, khám xét nhà, công an thu hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá, với tổng số tiền tương đương hơn 700 tỷ đồng; thu hơn 2 tỷ đồng, 3 ôtô.

Theo kết quả điều tra, đường dây này nhận ghi cá cược giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam; giải Ngoại hạng Anh, Serie A....

Nguyễn Đông