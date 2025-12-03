Đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng bị triệt phá

Hà NộiHoàng Tạ Minh Cường mua tài khoản tổng đại lý rồi chia nhỏ thành 4 cấp để vận hành đường dây cá độ bóng đá với giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết vừa khởi tố 44 người để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong đó, Cường, 30 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, là chủ mưu, cầm đầu.

Theo công an, từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản nhằm vận hành đường dây cá độ bóng đá. Cường sau đó giao cho nhiều tổ chức hoạt động, quy đổi 1 USD bằng 10.000 đến 100.000 đồng.

Để quản lý đường dây, Cường thuê nhiều người làm nhiệm vụ chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua và mở tài khoản ngân hàng nhận tiền cá độ. Nhằm tránh bị phát hiện, Cường sống ở miền Bắc nhưng thuê người ở các tỉnh phía Nam vận hành. Anh ta cũng chỉ liên lạc qua mạng xã hội chứ không gặp mặt trực tiếp.

Hoàng Tạ Minh Cường (áo xanh) và các bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Cường thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng thua trên các tài khoản. Tiền được thanh toán bằng cách chuyển qua tài khoản ngân hàng. Bằng cách này, từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây này đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó có những trận đấu, người cá độ hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian trinh sát, ngày 9/9, C02 phối hợp với các đơn vị đồng loạt khám xét ở 17 địa điểm tại Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

Phạm Dự