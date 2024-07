Đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng bị phá

Quảng NamNguyễn Hữu Lộc, 41 tuổi điều hành đường dây cá độ bóng đá Euro, Copa America 2024 với giao dịch hơn 50 tỷ đồng trong 8 ngày.

Tính đến 1/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt hơn 20 nghi can trong đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Hữu Lộc, 41 tuổi, cầm đầu.

Các nghi can tham gia đường Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Lộc tổ chức đường dây cá độ độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2024.

Ngày 30/6, lực lượng chức năng triệu tập Lộc và hơn 20 người trong đường dây. Trích xuất dữ liệu từ ngày 23/5-30/6, nhà chức trách cáo buộc nhóm Lộc đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua mạng với số tiền trên 50 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đắc Thành