Đường dây cá độ bóng đá giao dịch 10.000 tỷ đồng

Hà TĩnhTrần Công Khanh, 39 tuổi, cùng 10 người mở đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, ba năm giao dịch 10.000 tỷ đồng.

Ngày 28/8, Công an Hà Tĩnh ra lệnh khởi tố, bắt Khanh, tức "Tư Hên", trú TP HCM; Nguyễn Huy Hoàng, 23 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, cùng 9 người ở TP HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, đường dây hoạt động từ năm 2017 do Khanh cầm đầu với mô hình công ty. Nghi phạm chia nhỏ tài khoản siêu tổng đại lý (super master) cho Hoàng và các "chân rết" để sử dụng, tổ chức đánh bạc qua mạng.

Sau nhiều tháng theo dõi, đầu tháng 8, Công an Hà Tĩnh cử 100 cán bộ, phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an TP HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên – Huế, Ninh Bình, chia 12 tổ công tác đột kích hàng chục điểm cá độ của đường dây này, bắt 11 người.

Khám nơi ở của các nghi can, lực lượng chức năng thu gần 800 triệu đồng, 3 ôtô, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.

Một số nghi can bị dẫn giải về trụ sở Công an Hà Tĩnh. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc, đường dây có gần 1.000 tài khoản tham gia. Tính riêng tháng 7, tổng số điểm cập nhật về tài khoản tổng đại lý là 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng. Tính lũy kế tổng số tiền giao dịch trong ba năm khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, người tham gia cá độ không dùng tên thật, chủ yếu bằng ký hiệu tài khoản hoặc bí danh, sử dụng sim rác.

Đức Hùng