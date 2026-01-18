Đường dây cá độ bóng đá giao dịch 1.200 tỷ đồng bị phát hiện

Ninh BìnhNguyễn Huy Việt (tức Việt 'Bài') bị cáo buộc có vai trò như một tổng đại lý, chia nhỏ mạng lưới cho các con bạc cá độ với tổng tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng.

Ngày 18/1, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo Việt, 33 tuổi, ở phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình là chủ mưu, cầm đầu mạng lưới. Người này sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho một số đầu mối.

Nghi can Nguyễn Huy Việt hiện bỏ trốn. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 5/1, hàng chục trinh sát khám xét, bắt bốn nghi can cấp đại lý gồm: Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành. Riêng Việt "Bài" đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt Đinh Văn Đạt, Trần Văn An và Nguyễn Thế Trung.

Nhà chức trách xác định, đường dây cá độ này đã lôi kéo hàng trăm người tham gia cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng.

Các nghi can tham gia đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc. Các nghi can Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung bị khởi tố, tạm giam về hành vi Đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay Việt và các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá này đều là những giang hồ sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng...

Lam Sơn