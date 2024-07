Đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng bị triệt phá

Phú YênCông an 3 tỉnh phối hợp Cục An ninh mạng đồng loạt ập vào nhiều "lò" cá độ bóng đá do Trần Đình Thắng, 44 tuổi, và đồng phạm điều hành với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.