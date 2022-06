Đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng

Nghệ An22 người tham gia đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng đã bị bắt giữ để điều tra hành vi đánh bạc.

Công an TP Vinh cho biết, từ ngày 25/5 đến nay đã bắt các nghi can trên, đa số cư trú tại Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM; phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng.

Theo hồ sơ, cầm đầu đường dây cá độ là Phan Minh Hoàng, 43 tuổi, trú TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hoàng có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến.

5 trong số 22 người tham gia đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh, 32 tuổi, trú TP Vinh, tài khoản tổng cấp dưới (gọi là Master). Hoàng và Minh thỏa thuận hạn mức tài khoản là 30.000 điểm, giá một điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng - thua thanh toán vào chiều thứ hai hàng tuần.

Bộ đôi này thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây cá độ này đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Hải Bình