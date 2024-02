Đường dây buôn ma túy núp bóng cửa hàng thu mua phế liệu

Nghệ AnTrần Thị Lan mở cửa hàng thu mua phế liệu để núp bóng lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, sử dụng người thân, họ hàng tham gia giao dịch.

Ngày 3/2, bà Lan, 62 tuổi, trú huyện Diễn Châu và Nguyễn Thị Truyền, 66 tuổi, trú huyện Quế Phong, bị Công an huyện Yên Thành tạm giữ hình sự để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điều 251 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Lan và Truyền (thứ 3 và 5 từ trái sang) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 17h ngày 2/2, Công an huyện Yên Thành phối hợp với các trinh sát của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, bắt quả tang bà Lan và Truyền đang mua bán ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Lan khai nhiều tháng qua mở cửa hàng thu mua phế liệu để tạo vỏ bọc buôn ma túy; sử dụng anh em, họ hàng để giao dịch hàng.

Theo cảnh sát, đường dây này lấy ma túy từ nước ngoài về, trung chuyển qua địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong rồi đưa về huyện Diễn Châu tiêu thụ.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng