Đường dây buôn lậu 'quy mô lớn, tinh vi' bị phát hiện ở Quảng Ninh

Trương Văn Hà và Nông Văn Hậu cùng đồng phạm người Trung Quốc lợi dụng chính sách ưu đãi nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2 để buôn lậu nhiều mặt hàng bán cho doanh nghiệp FDI.

Trương Văn Hà (42 tuổi, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (36 tuổi, ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cùng 6 người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giữ hình sự về tội Buôn lậu, theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Sự việc được phát giác ngày 29/9 khi Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 28 xe container tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân 2, phát hiện các lô hàng do 75 doanh nghiệp đứng tên với 176 tờ khai nhập khẩu có dấu hiệu sai phạm.

Kết quả kiểm hóa hàng hóa với 28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) cho thấy có 19 container trà trộn 30-70% là hàng gia công nhập lậu, có 3 container chứa 100% hàng nhập lậu.

Hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như: thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp ôtô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử... Tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container ước tính trên 30 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container của nhóm buôn lậu. Ảnh: Công an cung cấp

Điều tra ban đầu cho thấy, Hà và Hậu cầm đường dây, hợp tác với ba người Trung Quốc là Huang HuiGuang (32 tuổi), Liu Chuan (23 tuổi) và He Shenshen (29 tuổi) điều hành ba doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Thông qua hoạt động của các công ty này, họ lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch.

Khi hàng về Việt Nam, nhóm này vận chuyển đến kho hàng xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng....

Thủ đoạn buôn lậu này được đánh giá tinh vi, quy mô lớn, gây thất thu cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra. Ban chuyên án cũng nghiên cứu, tham mưu cho Công an tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động đối với các doanh nghiệp FDI để kịp thời bịt kín những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn lậu, trốn thuế, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách.

Lê Tân