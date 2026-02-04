Đường dây buôn lậu nửa tấn vàng giấu trong giày từ Trung Quốc bị xét xử

Hà NộiThấy giá vàng Trung Quốc thấp hơn Việt Nam, chủ tiệm vàng Trần Thị Hoàn tổ chức buôn lậu 546 kg vàng giấu trong giày, quấn quanh bụng của người nhập cảnh.

Ngày 4/2, Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế và lao động tự do sẽ bị TAND Hà Nội xét xử về tộiBuôn lậu.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Thương vụ buôn lậu vàng quy mô lớn xảy ra năm 2024, khi chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới cao trong khi nhu cầu mua vàng ở trong nước lớn.

Tháng 9/2024, mọi chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa Hoàn và "Bà Béo" (một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhập cảnh vào Việt Nam và tìm đến tận cửa hàng của Hoàn để bán vàng, trao đổi số điện thoại.

Một thời gian sau, "Bà Béo" chủ động liên hệ với Hoàn, giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu, hàm lượng 99,99 %, cần bán lại với giá rẻ hơn thị trường.

Hoàn đồng ý, thỏa thuận liên hệ qua ứng dụng Wechat báo số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, thanh toán. Chốt đơn xong, "Bà Béo" sẽ thuê người chuyển vàng lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hoàn. Người vận chuyển được hưởng lợi 250.000 đồng một kg vàng.

Mỗi bước đi nặng một kg vàng

"Bà Béo" thậm chí nắm rõ tình hình tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Bà ta biết ở đây lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên chỉ cần đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu là thành công. "Bà Béo" do đó hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng vào trong giày, mỗi bên một thỏi một kg, cáo trạng nêu.

Sau khi nhận vàng, nhân viên tiệm Hoàn Huế sẽ kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi tin nhắn thông báo cho Hoàn biết. Theo yêu cầu của Hoàn, nếu bề mặt thỏi vàng còn chữ viết, ký hiệu, thể hiện nguồn gốc nước ngoài thì nhân viên dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội để hưởng lợi.

Theo cáo trạng, bẳng thủ đoạn này, từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, Hoàn đã mua bán với "Bà Béo" 97,3 kg vàng trị giá 208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thủ đoạn giấu vàng trong giày từng được áp dụng trong một số vụ buôn lậu khác. Ảnh: Linh Đan

>>Xem video: Hành khách giấu 3 kg vàng trong giày và vùng kín khi nhập cảnh

Ngoài phi vụ với "Bà Béo", Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, để mua vàng tại Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán cho mình. Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu rồi tổ chức tuồn về nước.

Thời gian đầu, Hoàn sẽ nhận vàng trực tiếp tại nhà Hải hoặc các địa điểm do Hoàn chỉ định. Nếu phía Trung Quốc không thuê được người vận chuyển, Hải sẽ cho người sang nước bạn lấy vàng cất vào túi vải, quấn quanh bụng rồi đi qua cửa khẩu về nước.

Một thời gian sau, do Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán nên khi vàng về nước, Hải và nhân viên của Hoàn sẽ cùng nhau đi bán thẳng cho khách ở Hà Nội. Tiền bán vàng, Hải trực tiếp thu.

Với thủ đoạn này, VKS xác định từ 2/9/2024 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng. Giai đoạn đề nghị truy tố Hải không thừa nhận song đến nay đã thừa nhận hành vi buôn lậu.

VKS cáo buộc, Hoàn đã buôn lậu tổng số 546 kg vàng với "Bà Béo" và Hải, tổng trị giá 1.208 tỷ đồng.

kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai, cáo trạng nêu.

Cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao phối hợp ủy thác cho VKSND Tối cao Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của "Bà Béo" và những công dân Trung Quốc liên quan nhưng đến nay chưa có kết quả.

Thanh Lam