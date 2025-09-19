Đường dây buôn lậu hàng nội thất Trung Quốc về TP HCM bị triệt phá

Lo Kok, 53 tuổi, bị cáo buộc nhập lậu nhiều container hàng nội thất từ Trung Quốc về, trị giá nhiều tỷ đồng nhưng khai báo số lượng ít đi.

Ngày 19/9, Lo KoK cùng 4 người đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt giam về hành vi Buôn lậu.

Động thái này được đưa ra trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại mà PC03 thực hiện trong thời gian qua.

Lo KoK tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Lo Kok thuê người khác đứng tên lập Công ty nội thất Khang Minh, lợi dụng khai báo hải quan điện tử để nhập 3 container hàng từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái đầu tháng 9.

Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, song nhóm này khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ (invoice, packing list) để hợp thức hóa hồ sơ. Hành vi này nhằm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách.

Đường dây buôn lậu hàng nội thất về TP HCM Cảnh sát khám xét kho chứa hàng lậu. Video: Công an cung cấp

PC03 đã triển khai nhiều mũi công tác, khám xét các container, trụ sở công ty và kho hàng ở TP HCM, Tây Ninh; thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lo KoK (giữa) cùng 4 người khác bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Quốc Thắng