Đường dây buôn lậu gần một tấn bạc thỏi bị phát hiện

Lạng SơnCông an Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc lậu chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố Hoàng Văn Quân, 49 tuổi, trú tỉnh Lào Cai, để điều tra tội Buôn Lậu.

Cùng vụ án, hồi tháng 10/2025, công an đã khởi tố Nguyễn Công Nguyên, 41 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, về tội Buôn Lậu; Trần Kim Tuyến, 41 tuổi và Trần Thị Lan, 56 tuổi, Nông Thị Sự, 43 tuổi, cùng trú tỉnh Lạng Sơn, để điều tra tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên.

Số lượng vàng bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Các nghi can bị cáo buộc tham gia đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tử cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt, đường dây của Nguyên đã buôn lậu qua địa bàn Lạng Sơn trên 900 kg bạc.

Mở rộng điều tra, công an xác định đường dây của nhóm Quân đã vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ lượng lớn bạc lậu. Tang vật thu giữ ban đầu là 500 kg bạc, trị giá hơn 23 tỷ đồng, cùng vàng và tiền mặt.

Số lượng bạc bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi nhóm người liên quan sớm ra trình diện, đầu thú. Công an cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa.

Người dân không tiếp tay cho tội phạm buôn lậu bằng cách cho thuê kho bãi, vận chuyển thuê qua đường mòn.

Phạm Dự