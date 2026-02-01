Đường dây bán thuốc lá điện tử tẩm ma tuý cho sinh viên, đánh lừa 'không nghiện'

Hà NộiCông an vừa bắt 17 người trong đường dây mua bán trái phép ma túy núp bóng thuốc lá điện tử pod chill, tinh dầu với quảng cáo gian dối "không nghiện".

Ngày 1/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) cho biết vừa bắt 17 nghi phạm để điều tra hành vi liên quan mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, ngày 9/1, C04 cùng các đơn vị liên quan bắt quả tang và khám xét khẩn cấp Nguyễn Công Oanh, 23 tuổi, trú phường Tây Hồ, khi đang mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh. Từ đây, C04 mở rộng điều tra tại các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên và tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám nơi ở của 10 nghi phạm khác trong đường dây.

Quá trình phá án, cảnh sát đã thu 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung lịch tinh dầu CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Nguyễn Công Oanh khi bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C04, đa phần ma túy đều được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD. "Khách hàng" nhắm đến là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo "không mùi, không nghiện".

Để tiếp cận người dùng, đường dây này dùng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán. Sau khi chuyển khoản qua ngân hàng, chúng thuê vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến tận nơi.

Ma túy núp bóng thuốc lá điện tử dễ gây hoang tưởng, suy giảm trí nhớ

Theo cảnh báo của C04 phát ra cùng ngày, nhóm buôn ma túy ngày càng thay đổi phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Ma túy thường được chúng ngụy trang dưới tên gọi là thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco, "chất kích thích nhẹ". Nghe tưởng chừng như rất vô hại và dễ gây tò mò khi được quảng cáo rằng không gây nghiện, "chỉ giúp thư giãn".

Song thực chất, các sản phẩm này đã tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây rối loạn tâm lý, suy giảm trí nhớ, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi. Với thanh thiếu niên, nhóm lứa tuổi đang phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Ma túy sẽ ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng học tập, tư duy. Đặc biệt, ma túy còn khiến tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn cảm xúc, thậm chí tự gây hại cho bản thân và những người xung quanh.

Thuốc lá điện tử núp bóng ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

"Không ít trường hợp chỉ vì tò mò thử một lần đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội", C04 cảnh báo.

Để phòng ngừa, C04 khuyến cáo phụ huynh học sinh cần giám sát thường xuyên với con em. Khi thấy con nhận các gói hàng bất thường hoặc có biểu hiện lạ như cáu gắt, mệt mỏi kéo dài phải kiểm tra ngay.

Phạm Dự