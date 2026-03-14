Đường dây bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đà NẵngTrần Văn Hiếu bị cáo buộc lập nhiều hộ kinh doanh để xuất bán trái phép hàng trăm nghìn hóa đơn, ghi doanh số hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; tạm giam Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi) cùng trú phường Hải Châu.

Trần Văn Hiếu (áo khoác xám) và Lê Xuân Lợi (áo khoác đen) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam. Ảnh: Tú Anh

Theo cơ quan điều tra, Hiếu lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp, dùng căn cước công dân của mình và người thân để đăng ký, sau đó đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhằm xuất bán hóa đơn khống cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức chi phí.

Khi khách cần hóa đơn, họ liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc Zalo, cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị cần xuất. Sau đó Hiếu chỉ đạo Lợi truy cập hệ thống hóa đơn điện tử, nhập dữ liệu và phát hành hóa đơn rồi gửi cho khách.

Để hợp thức dòng tiền, Hiếu yêu cầu khách chuyển khoản vào tài khoản đứng tên các hộ kinh doanh đã lập. Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển lại cho khách, giữ phần phí bán hóa đơn.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn.

Ngọc Trường