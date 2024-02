Đường dây 32 người giả công an gọi điện thoại lừa 200 tỷ đồng

Nghệ AnTăng Văn Quảng cùng 31 đồng phạm giả công an gọi điện đe dọa người dân liên quan tổ chức lừa đảo, yêu cầu gửi thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Ngày 8/2, Quảng, 35 tuổi, trú TP HCM, cùng 31 người bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Một số nghi can trong đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, năm 2023, Quảng cấu kết với các đồng phạm ở Nghệ An, xưng là cán bộ công an, gọi điện cho nhiều người thông báo bị khóa sim, phong tỏa tài sản ngân hàng vì đang liên quan đến các tổ chức lừa đảo; hoặc tài khoản, số điện thoại của họ đang bị tên tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp.

Khi "con mồi" tin tưởng, các "cán bộ công an" yêu cầu người dân phối hợp điều tra. Tiếp đó đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Thấy nạn nhân lo sợ, chúng yêu cầu khai thông tin về tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm... để xác minh, nếu không liên quan đến đường dây phạm tội sẽ trả lại.

Nhà chức trách cáo buộc, lúc bị hại cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng để "chứng minh bản thân trong sạch", Quảng và đồng phạm yêu cầu đọc mật khẩu đăng nhập, gửi mã OTP rồi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng điện tử.

Sau hơn nửa năm điều tra, ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công an cùng nhiều đơn vị đồng loạt khám xét, bắt 32 nghi can đang trú tại Thanh Hóa, Nghệ An, TP HCM, Bình Thuận...

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, đường dây do Quảng cầm đầu đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng