Đường cơ 3 băng khó tin của 'Phù thủy' Efren Reyes

PhilippinesTay cơ huyền thoại Efren Reyes lại gây ấn tượng khi thắng thần đồng Jaybee Sucal 8-4 tại giải pool 9 bi Ibalong Festival 2025, sau đường cơ "múa".

Reyes, 71 tuổi, dẫn trước Sucal 7-4 trong trận đấu đánh đến tám điểm. Khi ông chỉ còn bi số 9 quyết định chưa được đưa xuống lỗ, nhiều khán giả hô lên: "Where? Where?", tức là "Ở đâu? Ở đâu?".

Đây là tiếng hô quen thuộc của người hâm mộ, mỗi khi Reyes đứng trước bi 9. Chẳng hạn trong ván cuối gặp thần đồng 15 tuổi, ông có thể dễ dàng đánh bi 9 xuống lỗ góc dưới bên phải. Tuy nhiên, khán giả thường muốn ông biểu diễn bằng cách đánh bi này xuống một lỗ khác. Mỗi lần như vậy, Reyes thường đưa được bi xuống những lỗ khác nhau, khiến người xem bất ngờ. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Đường cơ 3 băng định đoạt trận đấu của 'Phù Thủy' Efren Reyes Tình huống cuối trận đấu giữa Reyes và Sucal tại Ibalong Festival ở Philippines tháng 9/2025.

Sau một hồi cân đo góc, tính nút số, Reyes đánh bi 9 trúng băng dài bên phải, đập vào băng ngắn dưới, rồi đến băng dài trái, trước khi lăn xuống lỗ 10 bên phải. Tổng cộng, bi 9 đập ba băng trước khi rơi xuống lỗ mà ban đầu, khó có thể nghĩ nó có cơ hội này.

Khán giả lập tức hô hào cổ vũ và vỗ tay trước cú đánh của Reyes. Chính Sucal cũng tỏ ra phấn khích khi thấy huyền thoại billiards vẫn giữ được phong thái như thời đỉnh cao.

Video về cú đánh của Reyes thu hút hơn 130.000 lượt xem trên một kênh Facebook. "Đúng là một huyền thoại sống. Xin ngả mũ trước ông", tài khoản Jerome Tata Jerusalemm bình luận.

Tài khoản Alexandrix Gutierrez Carandang phản hồi: "Những cú đánh ảo diệu, những đường cơ múa trong trận đấu, mà không cần đặt bi hay gì khác. Đúng là tay cơ vĩ đại nhất mọi thời".

Reyes sinh ngày 26/8/1954 tại thành phố Angeles ở Philippines, vô địch 9 bi thế giới năm 1999 và 8 bi năm 2004. Ông nổi tiếng với lối đánh sáng tạo, đưa bi xuống lỗ từ những vị trí không tưởng, nên được đặt biệt danh "Phù thủy". Reyes từng tạo cơn sốt ở Hà Nội khi tới thi đấu ở SEA Games 31 năm 2022.

Xuân Bình