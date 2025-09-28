Đường cầu vượt lấn gác lên nhà dân

Ấn ĐộSự việc gây tranh cãi tại Nagpur, bang Maharashtra, khi đường cầu vượt đang thi công lấn thẳng vào ban công một nhà dân.

Hình ảnh của công trình bất thường lan truyền trên mạng xã hội vào giữa tháng 9 và gây ra sự chỉ trích gay gắt đối với Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI) và Hội đồng thành phố Nagpur (NMC). Người dân cáo buộc NHAI đã che giấu cho NMC trong quá trình xây đường cầu vượt Kamal Chowk-Dighori.

Cây cầu vượt dài 8,9 km được xây dựng để cải thiện lưu lượng giao thông bên trong thành phố Nagpur. Hiện việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành.

Đường cầu vượt lấn một phần vào ban công của nhà dân. Ảnh: Salar News

Dường như một yếu tố liên quan khiến sự việc càng trở nên thu hút sự chú ý của cộng đồng: Nagpur là quê hương của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải Ấn Độ, Nitin Gadkari.

Cây cầu vượt uốn cong lấn một phần vào ban công một ngôi nhà ba tầng. Có thể thấy một phần tường và lan can của ban công đã bị phá bỏ để cầu có thể đi qua.

Một loạt câu hỏi được đặt ra, rằng ai đã phê duyệt việc xây dựng cầu vượt này khi đi xuyên qua ban công nhà dân, cũng như cảnh tượng lộ liễu như thế mà vẫn tồn tại đến khi cầu xây đã gần xong. Sự việc sau đó được một số đài truyền hình và báo chí đưa tin, khiến công trình kỳ lạ càng trở nên nổi tiếng.

Ngay sau đó, NMC đã ban hành thông báo chính thức tới cư dân liên quan, tiến hành điều tra tính hợp pháp của công trình nhà ở không có quy hoạch được phê duyệt này - có nghĩa người dân vốn lấn chiếm đất để xây dựng nhà. Ngôi nhà này thuộc sở hữu của gia đình Patre, người điều hành một doanh nghiệp nhỏ tại tầng trệt của ngôi nhà.

Một năm trước, vào tháng 10/2024, giám đốc dự án NHAI đã gửi thư cho NMC bày tỏ lo ngại về việc có 2-3 cửa hàng đang cản trở công trình đường cầu vượt. Bức thư cũng nhấn mạnh rằng cần phải khẩn trương giải tỏa lấn chiếm để tránh chậm trễ trong thi công.

Tuy nhiên, bất chấp những yêu cầu này và một số cảnh báo, NMC đã không thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào, và do đó, việc thi công vẫn tiếp tục mà không giải quyết được tranh chấp đất đai. Ông CM Sinha, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc dự án NHAI, đã làm rõ rằng con đường sẽ không đi qua ngôi nhà mà dọc theo đường vành đai trong. Ông đảm bảo rằng không có nguy hiểm nào cho cư dân.

Chủ nhà thực hiện tháo dỡ một phần sau khi được yêu cầu. Ảnh: UCN News

Một thành viên trong gia đình sống tại ngôi nhà mà cầu vượt này đi qua, bà Srushti Patre, cho biết gia đình không phản đối vì con đường không nằm trong không gian sống của họ.

Bà nói thêm rằng đó chỉ là một thanh dầm xuyên qua và con đường sẽ nằm phía trên. Patre cũng cho biết họ hiểu nhu cầu điều chỉnh hoặc dỡ bỏ có thể xảy ra trong tương lai. Các thành viên khác trong gia đình bày tỏ sự thất vọng trước sự chú ý lan truyền trên mạng và cho biết vấn đề đã bị phóng đại và họ sẵn sàng hợp tác.

Ngày 22/9, các viên chức NMC đã kiểm tra khu vực nói trên. Ngay sau đó, chủ nhà đã tháo dỡ một phần diện tích lấn chiếm và đã cố gắng tự nguyện dọn dẹp phần còn lại để giải quyết vấn đề.

Mỹ Anh (theo Cartoq, Nagpur Today)