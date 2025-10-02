Một người đàn ông khởi hành lúc 15h ngày 30/9 vì nghĩ đường thoáng, nhưng đến 20h, anh vẫn đang ở giữa đường khi đáng ra đã về đến nhà.

Ngày 30/9, một ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày, anh Lưu lo lắng về tình trạng tắc đường nên khởi hành từ 15h, lái xe từ Long Cương, Thâm Quyến đến Sâm Châu, Hồ Nam. Tuy nhiên, đến khoảng 20h cùng ngày, Lưu vẫn bị kẹt xe trên đoạn đường Thanh Viễn của đường cao tốc Bắc Kinh - Hong Kong - Macau.

Lưu cho biết do tắc đường, phải đến sau 3h sáng ngày 1/10 anh mới về đến nơi. Một hành trình thường mất 5-6 giờ cuối cùng mất hơn 12 giờ.

Đường cao tốc tắc dài khi người Trung Quốc đổ về quê nghỉ lễ Video: Weibo

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, một số video quay từ trên cao cho thấy một màn đêm tối đen được chiếu sáng bởi "dải đèn màu" tạo thành bởi hàng dài xe cộ, trải dài ngút tầm mắt.

Nhiều người đã khởi hành từ rất sớm, giống anh Lưu, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Bắc Kinh - Hong Kong - Macau vào tối 30/9. Video trên ghi cảnh tắc đường trên cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, đoạn Tô Châu - Vô Tích, lúc 12h đêm 30/9.

Theo tờ Mingpao, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh năm nay, vận tải hành khách liên vùng dự kiến đạt 336,79 triệu lượt người, tăng 43,1% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ 2024 (tính đến ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh). Trong đó, vận tải hành khách đường sắt dự kiến đạt 23 triệu lượt người, tăng 24,6% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ Anh