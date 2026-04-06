Đường cao tốc cho phép chạy 137 km/h duy nhất ở Mỹ

Cao tốc 130 (SH-130) ở Texas có giới hạn tốc độ cao nhất tại Mỹ đang thu hút sự quan tâm của các hãng xe tải tự lái.

Con đường thu phí ít người biết đến này là một đoạn đường trải nhựa dài 65 km giữa hai thành phố Austin và Seguin. Giới hạn tốc độ 85 dặm/h (137 km/h) đã xuất hiện từ năm 2012. Nhờ tốc độ cao hơn và mật độ giao thông thấp hơn, nơi đây đang trở thành địa điểm thử nghiệm lý tưởng cho nhiều công ty sản xuất xe tự lái.

Kavout, công ty nhượng quyền khai thác SH-130, đang phát triển một trạm dừng chân thế hệ mới để quản lý xe tải tự lái với khả năng sạc xe điện công suất cao và các yêu cầu neo đậu chuyên biệt. Einride, Aurora Innovation, Waymo và các công ty khác đã và đang vận hành xe tự lái hoặc đang lên kế hoạch cho việc này trong tương lai gần.

Biển giới hạn tốc độ 85 mph (137 km/h) trên đường cao tốc Texas 130. Ảnh: Google Maps

Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới bang (DMV) sẽ bắt đầu nhận đơn xin cấp phép cho xe tự lái thương mại vào tháng 5. Đó là những phương tiện có khả năng tự lái cấp độ 4 và cấp độ 5, nơi con người có thể ngồi thư giãn.

Hiện hầu hết các công ty vận tải tự hành vẫn hoạt động với tài xế an toàn trên xe, và hoạt động vận chuyển hàng hóa hoàn toàn không người lái vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, giới hạn tốc độ đặc biệt của con đường này mang lại điều mà không đường cao tốc nào khác ở Mỹ có được. Cơ hội trở thành phòng thí nghiệm thực tế để thử nghiệm cách thức hoạt động của xe tải tự hành ở tốc độ mà hầu hết các bang vẫn coi là quá cao.

Xe tải tự lái của Einride, hãng chuyên về xe điện và xe tự lái của Thụy Điển. Ảnh: Einride

Trong hơn một thập kỷ, Texas 130 đã được biết đến là đường cao tốc nhanh nhất ở Mỹ. Chẳng bao lâu nữa, nó có thể trở thành con đường thông minh nhất, hoặc ít nhất là tự động hóa nhất.

Tại Mỹ, phần lớn các bang có quy định tốc độ tối đa trên đường cao tốc ở mức 55-75 dặm/h (88-120 km/h). Một số ít bang có giới hạn tốc độ cao hơn đôi chút, 80 dặm/h (129 km/h), như South Dakota, North Dakota, Texas, Nevada, Utah. Trong đó, vào năm 2012, Texas và Utah là hai bang duy nhất có giới hạn tốc độ 129 km/h.

Mỹ Anh (theo Carscoops)