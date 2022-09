'Đường bơi Aquaman Vietnam lý tưởng'

Hoàng Đức Huy - người thiết kế đường bơi Aquaman Vietnam đánh giá bờ biển thoải, sóng yên, hướng bơi hình tam giác ngược giúp VĐV tối ưu hóa thành tích.

"Trà Cổ êm sóng, dài phẳng, địa hình thoải. Đi xa bờ từ 50m đến 100m mực nước cũng chỉ đến ngực nên rất an toàn với cả VĐV trẻ em. Điểm xa bờ nhất độ sâu cũng chỉ khoảng 3m vì vậy, việc bố trí đường bơi rất thuận lợi, không gặp khó khăn gì", Hoàng Đức Huy chia sẻ.

Bãi biển Trà Cổ, nơi diễn ra chặng bơi của giải hai môn phối hợp Aquaman Vietnam 2022 vào ngày 2/10. Ảnh: Giang Huy

Trong buổi bơi thử cuối cùng ngày 18/9, Ban tổ chức cùng đội ngũ an ninh đường chạy kiểm tra lần cuối các yếu tố an toàn, song song với đó là đảm bảo trải nghiệm thú vị cho VĐV. Có nhiều phương án được cân nhắc, đường bơi thẳng rồi vòng lại, hoặc đường bơi hình chữ C, hình chữ U. "Cuối cùng chúng tôi quyết định bố trí đường bơi theo hình tam giác ngược. Góc đỉnh của tam giác đặt gần bờ, là điểm xuất phát cũng như đánh dấu kết thúc của một vòng bơi", Hoàng Đức Huy cho biết.

Với cách bố trí này, VĐV bơi 2km sẽ bơi 2 vòng theo hình tam giác, trẻ em chọn cự ly 200m sẽ bơi thẳng từ đỉnh đến cạnh đáy và vòng lại.

Nhiều loại phao được sử dụng để định hinh đường bơi tại Aquaman. Ảnh: Giang Huy

Đường bơi theo hình tam giác ngược đáp ứng được nhu cầu của cả những người lần đầu tham dự một giải hai môn phối hợp cũng như VĐV elite. Tất cả sẽ được trải nghiệm cảm giác bơi cả khi sóng xuôi, sóng ngang hoặc sóng ngược.

Ông Đức Huy cũng nhấn mạnh, đường bơi về cơ bản không có thách thức quá lớn. Biển Trà Cổ tháng 10 lặng sóng, không có các dòng ngang, dòng ngược nên phù hợp để vận động viên đạt PR (kỷ lục cá nhân).

VĐV tham gia buổi kiểm tra cung đường hôm 18/9. Ảnh: Giang Huy

Hệ thống phao hỗ trợ rải đều suốt chu vi một km của đường bơi với nhiều loại như phao định hướng, phao quay đầu, một số loại dài 3m. Đây là hướng bố trí không những giúp vận động viên định vi đường bơi, mà còn giúp họ xử lý các tình huống bất chợt.

VĐV có thể bám vào phao bơi tạm thời để nghỉ lấy sức cũng như xử lý các tình huống phát sinh. Tuy nhiên, người tham gia chỉ được giữ phao tại chỗ, không được níu vào phao để bơi lên phía trước. Bên cạnh hệ thống phao, ban tổ chức cũng bố trí khoảng 50 sub cứu hộ bơi ở vòng ngoài để sẵn sàng hỗ trợ vận động viên.

Là người trực tiếp tham gia buổi kiểm tra cung đường hai môn phối hợp Aquaman Vietnam, ông Hoàng Đức Huy nhận định, vận động viên gần như không gặp khó khăn khi chinh phục chặng bơi tại Aquaman Vietnam. Yếu tố còn lại là cần lên kế hoạch phân bố sức hợp lý để giữ sức cho chặng chinh phục 21km sau đó. Sáng thứ 7, ngày 1/10, mỗi người có thể khảo sát trước đường bơi để lên phương án thi đấu hợp lý.

Người tham dự có 5 giờ đồng hồ để hoàn thành cự ly chạy 21 km - bơi 2 km , trong đó thời gian bơi là dưới 80 phút. Các cự ly còn lại gồm Half Aqua, Sprint Aqua và Aquakid có giới hạn thời gian cho tổng quãng đường bơi và chạy lần lượt là 2h30, 1h30 phút và 1h. Chi tiết như bảng dưới đây.

Thảo Miên