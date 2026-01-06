Đường bay Hà Nội - TP HCM vào top bận rộn nhất thế giới

Đường bay Hà Nội TP HCM đứng thứ 4 thế giới về mức độ nhộn nhịp năm 2025 với 11 triệu ghế, kém tuyến dẫn đầu Jeju - Seoul Gimpo của Hàn Quốc 3,3 triệu ghế.

Đường bay nội địa Hà Nội (HAN) - TP HCM (SGN) xếp thứ tư trong danh sách những tuyến bay bận rộn nhất thế giới năm 2025, theo báo cáo thường niên Busiest Routes in the World 2025 do OAG, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không, công bố cuối tháng 12/2025.

Bảng xếp hạng của OAG xây dựng dựa trên tổng số ghế mà các hãng hàng không đưa vào lịch khai thác trên các tuyến bay toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 12/2025. Khác với các bảng xếp hạng dựa trên lượng hành khách thực tế, thống kê của OAG phản ánh quy mô năng lực vận chuyển mà thị trường hàng không cung ứng trong cả năm. Kết quả báo cáo cho thấy khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vai trò trung tâm của ngành hàng không thế giới, với 9 trên 10 tuyến đứng đầu danh sách.

Khách làm thủ tục bay ở ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Giang Anh

Theo dữ liệu của OAG, tuyến Hà Nội - TP HCM đạt khoảng 11 triệu ghế được lên lịch trong năm 2025. Con số này tăng 4% so với năm 2024 và cao hơn khoảng 8% so với năm 2019, mốc trước khi đại dịch Covid-19. OAG đánh giá đây là một trong số ít đường bay nội địa trên thế giới phục hồi hoàn toàn và vượt quy mô trước dịch. Chỉ số phản ánh nhu cầu đi lại bền vững giữa hai đầu tàu kinh tế, xã hội.

Sự tăng trưởng của tuyến bay trục Bắc - Nam cũng đi kèm mức độ cạnh tranh cao. Năm 2025, có 6 hãng hàng không cùng khai thác đường bay Hà Nội - TP HCM. Giá vé một chiều trung bình trên tuyến Hà Nội - TP HCM trong năm 2025 giảm khoảng 11% so với năm trước, khoảng 67 USD mỗi chiều (1,8 triệu đồng).

Trong bức tranh toàn cầu, tuyến bay bận rộn nhất thế giới năm 2025 gọi tên Jeju - Seoul Gimpo (Hàn Quốc), với khoảng 14,3 triệu ghế được lên lịch. Dù quy mô thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch, tuyến bay nối đảo Jeju với thủ đô Seoul duy trì vị trí số một nhờ tần suất khai thác dày đặc và nhu cầu đi lại lớn của cả khách du lịch lẫn người dân trong nước.

Xếp sau là hai tuyến nội địa Nhật Bản gồm Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda và Fukuoka - Tokyo Haneda, đều đạt trên 11 triệu ghế trong năm 2025. Những đường bay này được xem như xương sống của mạng lưới hàng không nội địa Nhật Bản, kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn với thủ đô.

Đại diện ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương góp mặt trong nhóm đầu là tuyến Jeddah - Riyadh tại Arab Saudi. Tuyến bay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong top 10 so với năm 2019, phản ánh nhu cầu đi lại nội địa tăng nhanh tại Trung Đông ba năm sau đại dịch.

Chuyên gia OAG nhận định các tuyến bay nội địa khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong danh sách những đường bay nhộn nhịp nhất thế giới. Ngay cả tại những quốc gia đầu tư mạnh cho đường sắt cao tốc, hàng không vẫn giữ lợi thế về thời gian di chuyển và khả năng khai thác linh hoạt với tần suất cao.

10 tuyến bay bận rộn nhất năm 2025

STT Tuyến bay Tổng ghế khai thác (triệu ghế) 1 Jeju International - Seoul Gimpo 14,3 2 Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda 12 3 Fukuoka - Tokyo Haneda 11,4 4 Hà Nội - TP.HCM 11 5 Jeddah - Riyadh 9,8 6 Melbourne - Sydney 8,9 7 Tokyo Haneda - Okinawa Naha 8 8 Mumbai - Delhi 7,6 9 Beijing - Shanghai Hongqiao 7,4 10 Shanghai Hongqiao - Shenzhen 7,1 triệu

Mai Phương (Theo OAG)