Đuối nước - nỗi ám ảnh mùa hè

Thi thể ba nam sinh ở Quảng Bình được phát hiện dưới lòng sông Dinh sáng 28/6, nâng số trẻ thiệt mạng vì đuối nước lên hàng trăm từ đầu hè.

Sau tai nạn, các ban ngành của UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã đến động viên gia đình ba nam sinh bị đuối nước. Ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch thị trấn, cho biết vẫn chưa xác định vị trí ba trẻ xuống tắm rồi thiệt mạng, nhưng đoạn sông phát hiện thi thể có xoáy nước sâu.

"Trong ba cháu gặp nạn có một cháu biết bơi vì gia đình ở gần sông, từng làm nghề sông nước, hai cháu còn lại bơi kém hơn", ông Trưng nói, cho biết khu vực sông vắng vẻ nên khi những đứa trẻ gặp nạn không ai phát hiện để ứng cứu.

Các lực lượng tìm kiếm thi thể ba nam sinh đuối nước, tối 27/6. Ảnh: Quang Hà

Đã qua 49 ngày của bé Lê Phương Nhi nhưng ông Lê Văn Hợp, 60 tuổi, ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, vẫn nhớ quay quắt đứa cháu nội vắn số bị đuối nước. Mỗi ngày, ông "cứ nâng bát cơm lên là nước mắt lại trào ra, không sao nuốt nổi".

Ông Hợp nhớ chiều 4/4, Nhi chào bà nội, cùng nhóm học lớp 6 trường THCS Thiệu Duy xuống nhà một người bạn ở thôn Phú Điền dự sinh nhật, nhưng đến tối chưa thấy về. Đang trông công trình xây dựng cho con trai cách nhà không xa, ông tất tưởi chạy về khi hay tin cháu gái có thể gặp nạn dưới sông.

Cũng như những người dân quê mỗi khi nghe tin trẻ con mất tích sẽ tìm dưới ao chum hoặc dưới sông, ông Hợp chạy về phía đập tràn sông Mộc Khê, đoạn chảy qua khu vực giáp ranh xã Thiệu Duy và Thiệu Hợp. Trông thấy xe đạp điện, vài đôi dép nhựa, áo học sinh bỏ lại trên bờ, ông Hợp vừa chạy về phía đập vừa lầm bầm khấn.

Ông Lê Văn Hợp, ông nội bé Phương Nhi - nạn nhân vụ đuối nước tập thể ở Thiệu Hóa (Thanh Hóa) hồi tháng 4/2022. Ảnh: Lê Hoàng

Lúc đó ở dưới sông, cảnh sát cứu hộ, trai tráng cầm cọc gỗ, dàn hàng ngang dò dẫm từng mét nước. Trên bờ, khói hương nghi ngút. Suốt đêm đó, làng Xử Nhân không ngủ. Bà con tập trung chăng điện cùng hơn 30 cảnh sát cứu hộ tiếp tục lặn tìm đám trẻ. Đến gần 1h sáng hôm sau, thi thể Nhi và người bạn - hai trong số năm nạn nhân được đưa lên bờ. Đến quá trưa, tổng số năm thi thể được tìm thấy.

Theo ông Hợp, sau khi đi sinh nhật, cuối giờ chiều trên đường trở về, nhóm trẻ thấy con đập tràn chắn ngang sông Mộc Khê có cảnh đẹp nên rủ nhau xuống nô đùa, chụp ảnh nhưng bị trượt chân ngã. Có em là con một trong nhà vì em trai mới mất; có em bố đang đi xuất khẩu lao động không kịp về nhìn mặt con...

"Chưa bao giờ làng quê chứng kiến cảnh tượng đau thương như thế", ông Lê Trọng Phương, Phó chủ tịch xã Thiệu Duy, nói về tai nạn của năm nữ sinh.

Đoạn sông nơi năm đứa trẻ gặp nạn. Ảnh: Lê Hoàng

Việt Nam có 28 tỉnh thành giáp biển, nhiều sông ngòi, kênh rạch nên dịp hè, mùa mưa bão, nguy cơ đuối nước luôn rình rập trẻ. Thống kê năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi ngày Việt Nam có khoảng 6 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Năm 2015, con số này là 7 và năm 2010 là 9.

Đuối nước ở khu vực nông thôn được xác định cao gấp bốn so với thành thị và thường gia tăng vào mùa hè - khi học sinh được nghỉ học, hay đi bơi, ra sông, hồ vào những ngày nắng nóng. Trong nỗ lực phòng chống, mỗi năm Việt Nam đã giảm được khoảng 100 trẻ em tử vong do đuối nước, song con số này vẫn cao so với nhiều nước Đông Nam Á.

Bà Vũ Thị Kim Hoa, Cục phó Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), cho biết trung bình cả nước chỉ khoảng 30% trẻ em biết bơi và tỷ lệ này tại một số tỉnh thành còn thấp. Phần lớn trẻ em Việt Nam thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước; không quen nhận biết "vùng nguy hiểm". Nhiều địa phương chưa hoặc bố trí ít kinh phí cho chương trình phòng chống đuối nước trẻ em.

"Các địa phương cần sớm lập bản đồ điểm nóng về tai nạn đuối nước, cảnh báo để trẻ nhận biết nơi nào được tắm hay chơi", bà Hoa nói.

Chống đuối nước hiện trở thành ưu tiên hàng đầu trong Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 mà Chính phủ ban hành. Việt Nam đã đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Lê Hoàng - Hồng Chiêu - Hoàng Táo