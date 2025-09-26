Voi và chó gợi ý cho bạn về câu thành ngữ nào?

Thành ngữ nói về việc một người có cuộc đời, sự nghiệp bấp bênh, không ổn định, đầy thăng trầm, lúc thì vinh hiển, khi thì thất bại nặng nề.

Nhìn bức hình này, chắc ai cũng phải bật cười vì độ sáng tạo "có một không hai". Một bên là chú voi khổng lồ oai vệ, có hẳn cầu thang dẫn lối lên lưng như thể chuẩn bị tham quan "view trên cao". Một bên lại là chú chó vàng to bự, hiền lành dễ thương, nhưng cũng được "đặc cách" lắp cầu thang hẳn hoi để... đi xuống.

Thoạt nhìn, tưởng chỉ là ảnh nghệ thuật siêu thực, nhưng thực ra đây chính là gợi ý cho một câu thành ngữ rất quen thuộc mà cha ông ta đã dùng từ lâu. Chỉ cần tinh ý, bạn sẽ thấy ngay sự đối lập đầy thú vị trong bức tranh – vừa hài hước, vừa khiến ta gật gù nhớ tới những triết lý cuộc sống.

Đố bạn, nhìn voi rồi lại nhìn chó, bạn nghĩ ngay tới câu thành ngữ nào? Cẩn thận nhé, vì đáp án sẽ khiến bạn vừa bật cười, vừa thấy "chuẩn không cần chỉnh".

Hãy thử tài bắt chữ của mình xem sao – biết đâu bạn sẽ đoán ra trong tích tắc, hoặc cũng có thể "leo lên leo xuống" mãi mà vẫn bí!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà