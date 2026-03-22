Tục ngữ nào ẩn sau rừng tre xanh này?

Câu tục ngữ nói về sự tiếp nối giữa các thế hệ, khi lớp trước già đi, sẽ luôn có lớp người trẻ hơn kế tục, phát triển...

Thoạt nhìn, bức tranh này trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích với rừng tre xanh mướt và những "nhân vật" siêu đáng yêu. Hai cây tre già với gương mặt hiền hậu đang mỉm cười nhìn đám măng non xung quanh, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa vui nhộn. Mấy "em măng" bé xíu, mặt mũi tươi rói, tụ tập ríu rít như đang nghe ông bà kể chuyện đời xưa vậy.

Không khí trong tranh mang lại cảm giác bình yên, kiểu gia đình sum vầy, trên dưới thuận hòa, nhìn thôi đã thấy "healing" cực mạnh. Nhưng đừng để vẻ dễ thương này đánh lừa, vì ẩn sau đó là một câu tục ngữ quen thuộc mà ai cũng từng nghe qua.

Bức hình gợi nhắc về sự kế thừa, sự nối tiếp giữa các thế hệ – nơi cái cũ nâng đỡ cái mới, và cái mới tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Nhìn tre già vững chãi, măng non tươi tốt, ta như thấy cả một quy luật tự nhiên rất đỗi giản dị mà sâu sắc.

Đây chính là kiểu câu đố khiến bạn bật cười vì đáng yêu, nhưng sau đó lại "ồ" lên vì ý nghĩa quá đỗi quen thuộc. Chỉ cần một chút liên tưởng là bạn sẽ nhận ra ngay câu tục ngữ đang "ẩn mình" trong bức tranh này. Vậy bạn đã đoán ra chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà