Từ quả chanh bạn có đoán được đây là thành ngữ gì?

Thành ngữ chỉ những người vô ơn bạc nghĩa, lợi dụng, bòn rút sức lực, của cải của người khác, đến khi không còn lợi dụng được thì vứt bỏ.

Đây rồi, một bức ảnh nhìn thôi mà nghe thấy cả... vị chua lan tỏa trong miệng! Một bàn tay đang vắt quả chanh xanh, từng giọt nước chanh rơi xuống như "tinh hoa" của sự chua chát. Xung quanh là cả "gia đình nhà chanh" đang nằm lăn lóc, nhìn đồng đội bị vắt kiệt mà có lẽ cũng run run lo sợ. Cảnh tượng quen thuộc nhưng lại gợi mở hẳn một câu thành ngữ cực kỳ "thấm".

Ai mà chẳng từng rơi vào cảnh giống như quả chanh trong tay - bị ép đến tận giọt cuối cùng, không chừa lại gì? Đời có lúc ngọt ngào, có lúc chua lè, và thành ngữ dân gian đã khéo léo biến cảnh đời thường này thành bài học thâm thúy. Nhìn thì vui, nghĩ thì buồn cười, mà ngẫm lại thì "đúng thật phết".

Vậy bạn có đoán được câu thành ngữ nào đang ẩn mình trong bức ảnh "chanh chua" này không? Một thử thách nhỏ nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười khi tìm ra đáp án!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà