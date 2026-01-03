Trái quýt run rẩy giúp bạn nhớ đến thành ngữ nào?

Thành ngữ chỉ một người mưu mô, đanh đá ắt sẽ có người khác cao tay hơn trừng trị.

Nhìn quả quýt mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi ướt trán như vừa chạy deadline tháng cuối năm mà thấy thương ghê. Kế bên là bàn tay với bộ móng sắc lẹm tiến tới, kiểu vibe không lành tí nào, như thể số phận bé quýt đang "đi vào lòng đất" trong 3 giây nữa. Khuôn mặt hoang mang, lo lắng, mắt trợn tròn như muốn nói: "Anh em cứu tôi với, đời tôi chưa muốn kết thúc đâu!".

Cả bức ảnh toát lên cái cảm giác sợ hãi nhưng nhìn lại thì... buồn cười cực kỳ. Thành ngữ gì mà nhìn phát hiểu liền, vừa quen thuộc vừa "nhói nhẹ trong tim". Nhìn mà thấy cuộc đời mình đâu đó: nhiều lúc cũng cam chịu, run run mà vẫn phải cố gắng cho qua.

Đây không chỉ là trò đố vui, mà còn là bài học nhẹ nhàng: đừng để mình rơi vào tình huống "bị động" nha mọi người. Giờ thì thử suy nghĩ chút xíu, bật chế độ suy luận, xem bạn có bắt đúng thành ngữ đang "ẩn nấp" trong bức ảnh này không. Ai đoán đúng là chứng tỏ vừa tinh ý vừa hiểu đời đó nha.

>> Xem đáp án

Mộc Trà