Thử tài cao thủ bắt chữ đoán thành ngữ Việt

Thành ngữ phản ánh số phận của kẻ xấu đến bước đường cùng. Đồng thời ngụ ý về sự túng quẫn của người lương thiện không may sa ngã...

Hôm nay, chúng ta có một câu đố "Đuổi hình bắt chữ" mang tính thư giãn cao độ, với nhân vật chính là một chú chuột nhỏ xinh đang thực hiện màn trình diễn mạo hiểm. Hãy nhìn kỹ nhé: một chú chuột đang đứng/đi trên một thanh tre chênh vênh giữa mặt nước phẳng lặng.

Bức ảnh này trông có vẻ tĩnh lặng và thi vị, nhưng ẩn sâu bên trong là một thành ngữ Việt Nam cực kỳ quen thuộc! Bạn có thấy cảnh tượng này gợi lên điều gì không? Phải chăng chú chuột đang "lên đênh" hay đang chuẩn bị "lội ngược dòng"? Hãy tạm quên đi những áp lực cuộc sống và dùng chút trí tưởng tượng bay bổng của bạn để giải mã bí ẩn này.

Đây không phải là một bài kiểm tra về sinh vật học đâu, mà là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng của ngôn ngữ. Nếu bạn tìm ra đáp án, chứng tỏ vốn từ và khả năng liên tưởng của bạn "đỉnh của chóp" đấy! Chúc bạn có những phút giây vui vẻ và nhanh chóng tìm được câu thành ngữ chứa đựng sự may mắn hoặc thất bại nào đó nhé!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà