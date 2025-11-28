Thành ngữ Việt Nam nào có nhắc đến loài chim?

Thành ngữ mang ý nghĩa con người chọn những vùng đất đai phì nhiêu, màu mỡ, người dân hiền hòa để mà sinh sống và làm việc.

Ở bên trái là đàn bồ câu trắng đang sải bước trên nền cỏ xanh mướt, xung quanh là hoa dại nở rộ, không khí đầy sinh động và tươi tắn. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt dịch sang bên phải, khung cảnh thay đổi hoàn toàn: mặt đất nứt nẻ, khô cằn, trơ trụi như báo hiệu một vùng hạn hán. Hai thế giới đối lập được phân chia rõ ràng bởi một đường ranh giới mỏng nhưng đầy ẩn ý.

Từ sự tương phản mạnh mẽ giữa xanh tươi và khô hạn, giữa sự sống và sự cằn cỗi, câu đố bắt đầu "gài bẫy" người xem: phải kết hợp hình ảnh của đàn chim với sự phân tách rõ rệt giữa hai vùng đất, để suy luận ra một câu thành ngữ quen thuộc xuất hiện trong đời sống hằng ngày.

Vậy câu thành ngữ ấy là gì? Nhìn kỹ thêm một chút, bạn sẽ thấy đáp án thực ra không quá xa vời – nó nằm ngay trong chính sự đối lập mà bức ảnh đang thể hiện!

Mộc Trà