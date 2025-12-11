Thành ngữ Việt Nam 'hack não' này là gì?

Thành ngữ châm biếm sự kệch cỡm, không phù hợp hoặc sự thiếu tế nhị khi ứng xử của một bộ phận con người trong cuộc sống.

Bức ảnh hôm nay đúng kiểu "nhìn một giây cười ba phút", bởi chẳng ai ngờ một anh cầu thủ sáu múi chạy như gió lại đứng chung khung hình với chén mắm thần thánh. Vậy mà khi ghép lại, hai hình này lại ẩn chứa một câu thành ngữ quen thuộc đến mức dân chơi đuổi hình là hiểu liền. Nhìn anh chàng số 12 nghiêm túc bao nhiêu thì bên kia chén mắm lại... 'thơm lừng' bấy nhiêu, khiến người xem chỉ muốn bật cười vì độ đối lập. Nhưng chính sự đối lập đó mới tạo nên cú twist thú vị của trò chơi.

Câu đố lần này vừa dễ vừa khó, vừa mặn vừa duyên, đủ để bạn thả nhẹ vài phút thư giãn mà vẫn kích hoạt được "bộ não thông thái". Ai đoán đúng thì xác định IQ tăng thêm vài nấc, còn ai đoán sai thì... cũng vui, vì ít nhất được cười một trận cho đời thêm nở hoa. Còn chần chờ gì nữa, vào cuộc và thử xem bạn có "bắt chữ" nhanh như chớp không nào!

>> Đáp án

Mộc Trà