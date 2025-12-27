Thành ngữ quen thuộc nào đang ẩn trong ảnh?

Thành ngữ chỉ những người có năng lực xuất sắc và uy tín to lớn, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu thế, vận mệnh của thời đại.

Nhìn bức ảnh là thấy vibe "cổ trang nhưng rất chill" liền nha. Một vị anh hùng nhìn xa trông rộng, tay nâng cả thế gian như đang suy tính chuyện lớn của đời người. Gương mặt thì nghiêm túc nhưng cảm giác như chỉ cần bạn đoán đúng câu thành ngữ là ảnh sẽ mỉm cười ngay ấy. Trong quả cầu "thời thế" kia không chỉ có núi sông hùng vĩ mà còn là cả cơ hội, thử thách và drama lịch sử luôn.

Bức ảnh như muốn nói: không phải lúc nào mạnh là thắng, mà phải biết nắm bắt đúng khoảnh khắc mới đỉnh cao. Vừa xem vừa đoán, bạn sẽ thấy mình cũng hóa thành nhà chiến lược đời Tần - Hán trong vài giây. Câu thành ngữ này quen như hơi thở, từng nghe đâu đó nhưng tự nhiên tới lúc đố lại thấy não hơi lag tí. Nhưng yên tâm, chỉ cần tinh ý là "ánh sáng tri thức" sẽ bật sáng ngay!

Đây đúng kiểu câu đố vừa vui vừa sang, vừa triết lý nhẹ mà vẫn giải trí cực mạnh. Thử đoán xem bạn đã "bắt đúng sóng" câu thành ngữ này chưa nè?

