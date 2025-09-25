Thành ngữ quen thuộc ẩn trong hình con cua là gì?

Thành ngữ ám chỉ những kẻ bướng bỉnh, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến người khác mà chỉ khăng khăng làm theo ý mình.

Bạn có bao giờ nghĩ một con cua cũng có thể trở thành... gợi ý cho câu thành ngữ không? Đây không chỉ là một chú cua ngộ nghĩnh đang nghênh ngang trên bãi biển đâu nhé, mà còn là nhân vật chính của một màn "đuổi hình bắt chữ" cực chất.

Thoạt nhìn, chú cua này như đang dạo biển, phô diễn bộ móng siêu to khổng lồ và ánh mắt "ngầu lòi". Nhưng thật ra, nó đang gợi ý bạn một câu thành ngữ quen thuộc mà ai cũng từng nghe. Đố bạn đoán ra đó là gì?

Câu thành ngữ này vừa gắn liền với dáng đi đặc trưng của cua, vừa ẩn chứa bài học sâu xa về cách sống. Vừa chơi vừa học, vừa cười vừa ngẫm – đúng chuẩn trò đố dân gian phiên bản hiện đại.

Liệu bạn sẽ "bắt chữ" nhanh như gió, hay là phải vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra? Chỉ có một cách duy nhất để biết: thử sức ngay và xem mình tinh ý đến đâu!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà