Thành ngữ nào nói về sự kết hợp giữa món ăn và thỏi vàng

Thành ngữ nghĩa là có giá rất đắt, cao hơn bình thường rất nhiều.

Trong bức ảnh này, chúng ta có một sự kết hợp lạ lùng và siêu xa xỉ: Một bên là miếng Bò Bít Tết được nướng hoàn hảo, nhìn là thấy ngon tan chảy; và bên cạnh là một thỏi Vàng Ròng (Gold) lấp lánh, có cả mác giá $3000 USD hẳn hoi!

Câu đố của chúng ta là: Sự kết hợp kỳ quặc và đắt đỏ này ẩn chứa câu thành ngữ nào của Việt Nam? Đây không phải là menu nhà hàng 5 sao đâu, mà là một phép ẩn dụ ngôn ngữ đấy!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà