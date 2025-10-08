Thành ngữ nào liên quan đến 'quái vật' này?

Thành ngữ chỉ sức lực, tài năng của một người, ngoài ra còn dùng để khuyên không nên làm việc quá khả năng để giữ gìn sức khỏe.

Nhìn hình là thấy "căng não" rồi nha! Một con quái vật 3 đầu, 6 tay đang đứng hiên ngang giữa núi non, tay nào cũng cầm vũ khí, ánh mắt thì sáng rực như sẵn sàng... đi săn deadline. Nhưng đừng sợ, đây không phải boss cuối trong game đâu, mà là một câu thành ngữ cực kỳ quen thuộc trong đời sống hằng ngày!

Câu đố lần này là dành cho những ai vừa thích "đu trend" vừa mê "đu hình bắt chữ" - chỉ cần tinh mắt và biết chút xíu về các câu nói dân gian, bạn sẽ "soi ra" liền.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà