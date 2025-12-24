Thành ngữ nào liên quan đến người đàn ông lực lưỡng này?

Thành ngữ chỉ những người rất khỏe, có thể làm được nhiều việc nặng, được ví như sức mạnh của con voi.

Phía trước là anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, phía sau là "anh bạn" voi bự chà bá, nhìn cái combo là thấy... sức mạnh level vũ trụ rồi đó. Một người, một voi, hai bên cùng "flex", kiểu như ai mạnh hơn thì nói một câu cho vuông.

Khung cảnh rừng xanh mướt nhìn chill chill mà nội dung thì lại "căng cơ" hết cỡ. Đúng kiểu vừa nghiêm túc vừa tấu hài, nhìn vô là biết chuẩn game "đuổi hình bắt chữ" rồi. Thành ngữ gì mà liên quan sức mạnh, sự vững vàng, kiểu không gì lay chuyển nổi ấy nha.

Ai mà đoán đúng chắc cũng phải "có võ" lắm đó. Thử nhìn kỹ lại, đừng chỉ mê cơ bắp mà quên suy luận nha. Đây vừa là thử thách trí tuệ, vừa là cơ hội cười một cái cho đời bớt áp lực. Rồi, mời cả nhà vô đoán nhẹ cho vui nè!

>> Xem đáp án

Mộc Trà