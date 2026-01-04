Thành ngữ nào gắn với câu 'gió tầng nào gặp mây tầng đó'?

Thành ngữ ý nói người tài giỏi sẽ gặp người tài giỏi, còn người không chịu cố gắng, ăn chơi sẽ gặp người giống như vậy.

Bức ảnh này nhìn cái là thấy "trời sinh một cặp" liền luôn á. Anh chàng thì ôm cái nồi, cô nàng thì cầm cái nắp chuẩn chỉnh, cả hai cười tươi như mới trúng số. Nhìn là biết teamwork mượt mà, nồi đâu nắp đó, hợp nhau như định mệnh sắp đặt. Không khí thì vừa vui vẻ, vừa ấm áp, lại phảng phất mùi... canh ngon đời hạnh phúc.

Kiểu này mà không đoán ra thành ngữ thì hơi uổng cái não thông minh nha. Bức ảnh nhẹ nhàng mà ý tưởng thì "đánh thẳng tim" người chơi đuổi hình bắt chữ. Coi vậy chứ đố xong là thấy đời đáng yêu hẳn, vì hóa ra chỉ cần hợp nhau là mọi chuyện đều êm xuôi. Đây đúng chuẩn câu đố giải trí: không áp lực, không đau đầu, chỉ có tiếng cười và niềm vui.

Rồi đó, nhìn kỹ thêm xíu nữa đi, câu thành ngữ quen ơi là quen đang gọi tên bạn đó! Bạn đoán được chưa nè?

>> Xem đáp án

Mộc Trà