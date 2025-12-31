Thành ngữ nào gắn liền với Tết và ngày hè?

Thành ngữ chỉ hãy biết điều tiết chi tiêu để không phải túng thiếu.

Bên trái là cảnh Tết rộn ràng, chú bụng tròn cười tít mắt, đồ ăn ê hề nhìn mà chỉ muốn lao vào làm vài miếng cho đỡ... thèm. Nhưng đời mà, vui chưa được bao lâu thì bên phải là cảnh nắng cháy da cháy thịt, anh nông dân gầy gò toát mồ hôi nhìn mà thương muốn rớt nước mắt. Một bên no nê sung túc, một bên vất vả thiếu thốn - nhìn hai thái cực mà ai cũng hiểu thông điệp: ăn chơi thì sướng đó nhưng hậu quả thì dài hơi nha quý vị.

Câu đố này không chỉ để đùa mà còn nhắc khéo chút xíu về chuyện sống biết lo xa, chứ đừng "hết mình hôm nay rồi mai tính sau". Vừa vui, vừa thấm, vừa khiến người ta phải gật gù: đúng là ông bà mình nói câu nào là chuẩn câu đó! Thử nhìn kỹ, nghĩ nhẹ nhàng thôi, bạn có đoán ra thành ngữ nào đang được "ẩn" trong bức tranh này chưa? Ai đoán đúng là chứng tỏ vừa thông minh vừa thấu đời đó nha. Sẵn sàng chưa? Vào cuộc chơi và thử xem mình có "bắt chữ" chuẩn không nào?

Mộc Trà