Thành ngữ nào chỉ những người sống vô ơn, ích kỷ?

Thành ngữ nói đến loại người sống vô ơn, ích kỷ, sau khi được người khác giúp đỡ thì lật mặt, làm hại ân nhân của mình.

Bức ảnh đưa chúng ta đến một khung cảnh ven hồ thanh bình, nơi một người đàn ông đang cố gắng rút tấm ván ra khỏi cầu để những người phía sau không thể sang.

Hành động phũ phàng và dứt khoát này chính là sự khắc họa không thể nào rõ ràng hơn cho thành ngữ nổi tiếng. Câu thành ngữ này dùng để châm biếm những kẻ bội bạc, vong ơn bội nghĩa, sau khi đã đạt được mục đích hoặc nhận được sự giúp đỡ của người khác thì liền quay lưng, cắt đứt quan hệ hoặc thậm chí hãm hại ân nhân của mình. Bức ảnh đã biến một khái niệm trừu tượng về lòng người thành một hoạt cảnh vô cùng sống động và dễ hiểu.

