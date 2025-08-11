Thành ngữ nào chỉ kẻ miệng nói đạo lý nhưng lòng nham hiểm?

Thành ngữ này ám chỉ những kẻ ngoài miệng thì nói những điều hay, điều tốt, nhân cách tốt, nhưng thực chất bên trong lại nham hiểm, độc ác.

Một cô gái với vẻ đẹp thoát tục, mái tóc đen dài bồng bềnh như mây, đang nhắm mắt chìm đắm trong một thế giới tâm linh. Xung quanh cô là những đóa sen hồng tươi tắn, biểu tượng của sự thanh khiết và giác ngộ. Nhưng điều gì đã khiến cô trở nên đặc biệt đến vậy?

Từ miệng cô, những ký tự huyền bí bay ra, lấp lánh như những vì sao. Và bên trong cô, một con rắn xanh ngọc bích đang cuộn mình, ánh mắt lấp lánh đầy bí ẩn.

Sự kết hợp giữa cô gái, hoa sen, và con rắn tạo nên một bức tranh đầy ẩn ý. Nó gợi lên cảm giác về sự đối lập: giữa cái đẹp và sự nguy hiểm, giữa sự thanh tịnh và sức mạnh nguyên thủy.

>> Nhiều người trả lời sai câu thành ngữ này, còn bạn?

Bức tranh này là một câu đố thú vị. Nó đang thách thức trí tưởng tượng và khả năng suy luận của bạn. Liệu bạn có đủ tinh tế để giải mã thông điệp ẩn sau mỗi chi tiết? Hãy để lại câu trả lời của bạn, và cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của bức tranh này. Liệu bạn có thể đoán ra đây là thành ngữ nào không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà