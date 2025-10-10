Thành ngữ nào chỉ hành động thừa thãi này?

Thành ngữ chỉ những hành động thừa thãi, vô ích, không đem lại lợi ích gì cho bản thân và xã hội.

Nhìn bức hình là thấy "hài từ trong ý tưởng" rồi! Một anh chàng tự tin trèo cây và dạy... khỉ học theo. Còn chú khỉ thì ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!", nghe lời như học sinh mới nhập học vậy. Nhưng ai cũng biết, trong chuyện này - người cần học có lẽ không phải là khỉ đâu nha! Bức ảnh này chính là một màn "đố mẹo" cực kỳ dí dỏm, ẩn chứa một câu thành ngữ quen thuộc mà ai nghe xong cũng phải bật cười. Trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" lần này vừa vui vừa thấm: nhìn thì tưởng đơn giản, nghĩ lại thì thấy... sâu cay.

Liệu bạn có đoán ra được đây là câu thành ngữ nói về việc "làm điều vô ích", "chỉ dạy người giỏi hơn mình"?

Vậy theo bạn, đây là thành ngữ nào?

Mộc Trà