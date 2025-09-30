Thành ngữ Việt Nam nào gắn với hươu và vượn?

Thành ngữ chỉ những người chỉ biết hứa suông, hứa hẹn đủ điều, nhưng lại thất hứa, không giữ đúng lời hẹn ước với người khác.

Trong rừng xanh mát, bỗng xuất hiện một cảnh tượng khiến ai cũng phải bật cười: chú hươu và chú vượn đang ngồi đối thoại, mà cả hai cùng đồng thanh "Tôi hứa". Nghe thì tưởng đâu chuẩn bị ký hợp đồng triệu đô, nhưng nhìn kỹ lại thì... hình như hơi có gì đó "hứa cho vui".

Câu chuyện này chính là một gợi mở thú vị dẫn ta đến một thành ngữ quen thuộc, chỉ những lời hứa chỉ nằm trên môi chứ chẳng bao giờ thành hiện thực. Thành ngữ ấy không chỉ hài hước mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về chuyện giữ chữ tín trong cuộc sống.

Bức ảnh này vừa dễ thương, vừa dí dỏm, lại khéo léo ẩn chứa bài học sâu xa. Vừa giải trí vừa luyện trí nhớ kho tàng ngôn ngữ Việt Nam, đúng là "một công đôi việc"!

Vậy bạn đã đoán ra câu thành ngữ trong tranh là gì chưa?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà