Thành ngữ nào ẩn sau bóng dáng thiếu nữ và thỏi vàng?

Thành ngữ chỉ mối tình chung thủy, lời thề hay một giá trị dần thay đổi, trở nên nhạt phai, tan vỡ, không dài lâu.

Trong một khung cảnh đồng quê yên bình, cô gái ngồi bên vệ cỏ, đôi mắt trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó. Nhưng bất ngờ, dưới chân cô không phải là hoa dại, không phải là cánh bướm, mà lại là... hàng loạt thỏi vàng lấp lánh.

Nhìn cảnh này, ai cũng phải bật cười: ngồi buồn mà tiền vàng tự động "lăn tới" thì còn gì tuyệt hơn! Đây không phải chuyện cổ tích, mà chính là một gợi ý thú vị để bạn đoán ra một câu thành ngữ quen thuộc, vừa gợi hình vừa gợi ý nghĩa.

Thành ngữ trong tranh không chỉ gói gọn sự may mắn, mà còn là lời nhắc dí dỏm về những cơ hội bất ngờ trong đời. Một chút tinh mắt, một chút suy luận, bạn sẽ thấy câu trả lời hiện ra rõ ràng như... thỏi vàng trước mắt.

Vậy bạn đã đoán ra thành ngữ ẩn sau bức tranh đầy "giàu có" này chưa?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà