Thành ngữ nằm ngay trước mắt, bạn có đoán được không?

Thành ngữ này chỉ số phận mong manh, gặp nhiều bất hạnh, cay đắng; ngoài ra còn có ý nghĩa chỉ sự vô ơn, thiếu tình nghĩa.

Trong bức tranh cổ trang sang xịn mịn này, nàng tiểu thư trông thì nhẹ nhàng thục nữ, nhưng thật ra đang âm thầm thách thức IQ của cả thiên hạ. Tay nàng cầm bút, tay cầm thoi bạc, nhìn thì tưởng nàng chuẩn bị viết thơ hay ký hòa ước, ai ngờ... nàng chỉ viết đúng một chữ: "Vôi".

Nghe đơn giản mà không đơn giản đâu nha. Chữ "vôi" tưởng khô khan, ai dè lại là mấu chốt của cả câu đố thành ngữ đang chờ bạn khai sáng. Nhìn nàng cười mỉm như kiểu: "Không đoán được thì hơi bị mất điểm thông minh đó nha!".

Bức hình này đúng kiểu thử thách nhẹ nhàng nhưng đủ làm bạn bật chế độ "động não cấp tốc". Nhìn lâu dễ lú, đoán đúng thì thấy mình như quân sư thời Tam Quốc.

Thử xem bạn có giải được thành ngữ ẩn sau chiếc thoi bạc và chữ "vôi" này không chứ nàng tiểu thư đứng đợi lâu quá là hơi phiền nha!

Câu đố này đang làm nhiều người bật cười vì sự oái oăm của nó. Nhìn đơn giản vậy thôi mà đoán mới thật sự là thử thách.

Bạn đoán được chưa? Hãy thử vận động mọi giác quan, kích hoạt óc suy luận và cùng hòa vào không khí giải trí đầy tiếng cười này! Ai biết đâu, bạn lại là người phá đảo câu đố nhanh nhất!

Mộc Trà