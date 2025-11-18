Thành ngữ ẩn sau hũ mật và củ gừng là gì?

Thành ngữ chỉ những người sống vô ơn bạc nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác, tính toán thiệt hơn người đã giúp mình.

Trong bức tranh cổ phong này, không phải đôi tình nhân tâm sự, mà là một màn "đố mẹo" đầy tinh tế. Cô gái tay cầm hũ mật ngọt và đưa lại cho ông cụ củ gừng. Cả hai trao nhau hai món nhìn tưởng vui vẻ, mà thật ra giấu nguyên một câu thành ngữ quen thuộc.

Xem sơ thì dễ, mà nghĩ kỹ lại hơi lú nhẹ. Ai tinh mắt và chịu khó liên tưởng chút là đoán ra ngay. Còn ai đang buồn ngủ thì nhìn gừng với mật chắc chỉ thèm uống trà gừng mật ong thôi.

Câu đố này là để thử độ nhanh nhạy, độ hiểu biết và cả... độ tỉnh táo của bạn. Thử xem bạn có giải mã được câu thành ngữ đang nấp sau cuộc đối thoại ngọt – cay này không nha. Chuẩn bị đi, não bạn sắp được "khởi động bằng gừng" đó!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà